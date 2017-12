Rozhlasu chcú pridať viac

BRATISLAVA - Stratu 63 miliónov z hospodárenia Slovenského rozhlasu v minulom roku a plánovanú stratu na tento rok, ktorú Rozhlasová rada schválila vo výške 120 miliónov korún, má pokryť mimoriadna štátna dotácia. Dať verejnoprávnemu rozhlasu 183 miliónov

navrhlo ministerstvo financií.

Dôvodom straty je vraj výpadok pôvodne predpokladaných príjmov z koncesionárskych poplatkov. V Správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za prvý polrok 2004 a predpovedi do konca roka sa píše, že finančnou podporou sa utvára predpoklad, že rozhlas bude ku koncu roka 2004 "vykazovať vyrovnané hospodárenie".

Riaditeľka Úseku ekonomiky a správy Slovenského rozhlasu Hilda Gajdošová hovorí, že stratu by mal v budúcnosti riešiť nový zákon o koncesionárskych poplatkoch. Existujú dva návrhy, jeden z dielne STV, druhý vznikol zo spolupráce SRo a ministerstva kultúry.

Výška poplatku sa podľa návrhov nemá meniť, ale zmeniť by sa mal systém platenia za služby SRo a STV - poplatok by mal platiť každý, bez ohľadu na to, či má prijímač. "Každá domácnosť, ktorá je napojená na elektrickú energiu, má technické predpoklady na to, aby mohla prijímať signál služieb verejnoprávnych médií," hovorí Zuzana Mistríková, generálna riaditeľka Sekcie médií a audiovízie na ministerstve kultúry. "Táto služba je určená všetkým. Tí, ktorí platia, sú znevýhodnení voči tým, ktorým sa podarilo nejakým spôsobom platenie obísť." Systém zliav pre znevýhodnené skupiny občanov by sa mal zachovať. Výber koncesionárskych poplatkov za rozhlas i televíziu klesá. (sita, zu)