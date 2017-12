Tanečný Buddha Bar v PKO do konca augusta

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Tanečný program Buddha Bar at the River pokračuje až do konca augusta. Ako agentúru SITA informoval Rado Tomek z bratislavského Buddha baru, okrem vystúpení dídžejov čaká ...

4. aug 2004 o 12:55 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Tanečný program Buddha Bar at the River pokračuje až do konca augusta. Ako agentúru SITA informoval Rado Tomek z bratislavského Buddha baru, okrem vystúpení dídžejov čaká na návštevníkov piatkových akcií v bývalom Parku kultúry a oddychu (PKO) aj séria koncertov. Už tento piatok je od 18:00 v pláne párty veselých tanečných rytmov v podaní DJ Kinet a DJ Mishek. Ďalšia z piatkových akcií, počas ktorých sa obľúbená produkcia Buddha baru presunie z jeho podzemných priestorov do areálu PKO, je plánovaná na 20. august. O zábavu sa na nej postará známa slovenská nujazzová skupina B3, ktorá bude hrať naživo aj so speváčkou Tinou. Afterpárty zverili organizátori DeeM-u a novému objavu zo severného Slovenska dídžejovi PhunkAir. Hviezdou poslednej augustovej akcie je trio zložené zo známych slovenských jazzových hudobníkov. Spolu s basgitaristom Oskarom Rózsom si 27. augusta od 18:00 zahrá moderný džez aj bubeník Martin Valihora, ktorý momentálne žije v USA a známy klavirista Miki Škuta. Všetky akcie Buddha baru na dunajskom nábreží sú súčasťou bratislavského Kultúrneho leta. Koncerty začínajú o 20:30 a zábava trvá až do druhej hodiny ráno.