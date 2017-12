Ďalší film o Michaelovi Jacksonovi, tentoraz hraný

Pred rokom a pol sa v televíziách vysielal dokumentárny film Living With Michael Jackson. Reportér Martin Bashir strávil s bývalým kráľom popu osem mesiacov, nakrúcať neprestal ani v krízových obdobiach - napríklad, keď Jackson vystrčil svoje malé dieťa

5. aug 2004 o 11:00

Nový film o bývalom kráľovi popu je hotový. Agentúra Reuters uvádza, že vysielať sa bude zajtra na televíznom kanáli VH1. Hlavnú úlohu v Man In The Mirror: The Michael Jackson Story hrá Flex Alexander. FOTO - REUTERS



cez balkón hotela a ukazoval ho svojim fanúšikom.

V dokumente mnoho vecí šokovalo, Jackson sa v ňom celkom otvorene rozhovoril a pustil štáb do svojho súkromia. Bashirovým cieľom bolo usvedčiť Jacksona (minimálne) z pedofílie a zosmiešniť ho. S tým určite uspel. O dokument bol veľký záujem. Problémom bolo, že o svojom zámere spevákovi nepovedal nič - pri nakrúcaní sa správal ako jeho dôverný kamarát, viackrát mu skladal komplimenty, v strižni však vybral to, čo sa mu hodilo a podčiarkol to komentárom.

Prirodzenou reakciou bolo, že Jackson Bashira označil za klamára a televíziám poskytol zábery, nakrútené jeho vlastnou kamerou, ktoré reportérov neférový postup dokazujú.

Televízny kanál VH1 zajtra ako prvý odvysiela celovečerný film Man In The Mirror: The Michael Jackson Story. Je zrejmé, že za ním stojí veľká snaha speváka ešte viac rehabilitovať. Jackson bol naposledy obvinený z pohlavného zneužívania maloletého chlapca Gavina Avriza a na slobode je len vďaka tomu, že zaplatil kauciu tri milióny dolárov. V polovici septembra bude súdny proces pokračovať. Film režiséra Allana Moyla sa však sústreďuje najmä na jeho slávne obdobie, úspechy a tvorivosť, ktorá sa vytratila spolu s jeho farbou pleti a hromadením škandálov.

Hlavnú úlohu - Michaela Jacksona - dostal Flex Alexander, ktorý si doteraz najviac zahral v televíznych komédiách. Medzi ďalšími postavami sú sudca, novinár, Michaelovi súrodenci, kamarátka Elisabeth Taylorová, bývalá manželka Lisa Marie Presleyová, dcéra Paris. A nechýba ani reportér Martin Bashir. (kk)