Avril Lavigne je punková hviezdička popu

Don't Tell Me You held my hand and walked me home, I know While you gave me that kiss it was something like this it made me go ooh ohh You wiped my tears, got rid of all my fears, why did you have to go? Guess it wasn't enough to take up some of my love Guys are so hard to trust Did I not tell you that I'm not like that girl? The one who gives it all away Chorus Did you think that I was gonna give it up to you, this time? Did you think that it was somethin' I was gonna do and cry? Don't try to tell me what to do, Don't try to tell me what to say, You're better off that way Don't think that your charm and the fact that your arm is now around my neck Will get you in my pants I'll have to kick your ass and make you never forget I'm gonna ask you to stop, thought I liked you a lot, but I'm really upset Get out of my head get off of my bed yeah that's what I said Did I not tell you that I'm not like that girl, the one who, throws it all away (Chorus) This guilt trip that you put me on won't, mess me up I've done no wrong Any thoughts of you and me have gone away Better off that way I'm better off alone anyway

Nehovor mi Držal si ma za ruku a odprevádzal domov, viem, kým si mi dával bozk, bolo to také niečo, že som sa zmohla len na úúúúúúúhhhh Zotrel si mi slzy, zbavil všetkého strachu, prečo si musel odísť? Asi to nebolo dosť, prijať trochu mojej lásky, Chlapom je také ťažké veriť Nepovedala som ti, že nie som ako tá kočka? Tá, čo všetko len tak rozdá Refrén: Myslel si si, že sa všetkého vzdám kvôli tebe, tentoraz? Myslel si si, že presne to urobím a poplačem si? Nesnaž sa mi povedať, čo mám robiť, nesnaž sa mi povedať, čo mám hovoriť, to radšej zmizni Nemysli si, že tvoj šarm a fakt, že máš teraz ruku okolo môjho krku, ti pomôže do mojich nohavičiek, budem ťa musieť kopnúť do zadku, aby si nikdy nezabudol Požiadam ťa, aby si prestal, hoci som ťa mala veľmi rada, ale už som naštvaná Zmizni z mojej hlavy, zmizni z mojej postele, hej, presne to som povedala, Nepovedala som ti, že nie som ako tá kočka, tá, čo všetko len tak rozdá (Refrén) Ten pocit viny, čo mi vnucuješ, ma nerozhodí, neurobila som nič zlé Všetky predstavy nás dvoch sú preč Tak to radšej zmizni Aj tak mi je lepšie samej