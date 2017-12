Arnolda Schwarzeneggera jeho otec bíjaval

Londýn 6. augusta (TASR) - Kalifornský guvernér a bývalý herec Arnold Schwarzenegger (57) sa priznal, že keď vyrastal v Rakúsku, jeho otec Gustav ho bíjaval.

6. aug 2004 o 11:00 TASR

"Dnes by sa tomu hovorilo týranie detí," povedal v rozhovore pre britský časopis Fortune. "Ťahali ma za vlasy. Bili ma opaskom. Ale to sa stávalo aj deťom v susedstve. Vtedy to tak bolo. Útočilo sa na vôľu mnohých detí. To bola rakúsko-nemecká mentalita."

Schwarzenegger, ktorý prišiel do USA ako 21-ročný a začal tu s kulturistikou, ďalej popísal priority vtedajšej výchovy: "Zlomiť vôľu. Nedovoliť presadenie osobnosti. Všetci sa musia prispôsobiť. Ja som sa nechcel prispôsobiť a moja vôľa sa nedala zlomiť."

Vždy, keď ho bili, si hovoril: "Tu už viac nezostanem. Chcem sa odtiaľto dostať. Chcem byť bohatý. Chcem byť niekým."