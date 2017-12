Danii Minogueová môže opäť dúfať v úspech na trhu s hudobnými nosičmi

Londýn 6. augusta (TASR) - Úsilie mladšej sestry austrálskej hviezdy populárnej hudby Kylie Minogueovej, 32-ročnej Danii o novú príležitosť v niektorej ...

6. aug 2004 o 8:34 TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Úsilie mladšej sestry austrálskej hviezdy populárnej hudby Kylie Minogueovej, 32-ročnej Danii o novú príležitosť v niektorej z gramofónových spoločností bolo korunované úspechom.

Modelka a speváčka, ktorej sa doteraz ani v Eternal Records, ani v RCA alebo Warner Music nepodarilo naplniť očakávania, podpíše kontrakt s firmou All Around The World Records, informoval Daily Mirror.

Interpretka, ktorá stále iba čaká na presadenie sa po vzore svojej úspešnejšej sestry vyjadrila nádej, že jej ďalší album bude konečne tým pravým.