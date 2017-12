Paul McCartney "skrášlil" po takmer 20 rokoch svoje vystúpenie na Live Aid

6. aug 2004 o 8:51 TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Sir Paul McCartney (62) po takmer dvoch desaťročiach "skrášlil" svoje vystúpenie na legendárnom koncerte Live Aid na pomoc hladujúcim v Etiópii.

Pamätníci tejto udalosti, záznam ktorej pripravuje spoločnosť Warner Vision International po prvý raz na oficiálnom DVD boxe na predvianočný trh, si iste spomenú, že práve pri interpretácii hitu Let It Be diváci na celej planéte slávneho exbeatla videli, ale nepočuli. Výpadok zvuku "opravil" teraz v nahrávacom štúdiu, takže pre budúcich majiteľov kompletu štyroch DVD je tu potešiteľná správa: Paula McCartneyho budú pri interpretácii Let It Be nielen vidieť, ale aj počuť. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Daily Express s odvolaním sa na nemenovaných McCartneyho spolupracovníkov.

Viac ako 10-hodinový zostrih vystúpení špičkových interpretov, vrátane formácií U2, Led Zeppelin, Dire Straits, Duran Duran, Beach Boys a Queen, ďalej spevákov ako David Bowie, Sting, Elton John, Phil Collins, či Bryan Adams priblíži nezabudnuteľnú atmosféru z londýnskeho štadióna Wembley a štadióna JFK v americkej Filadelfii, kde sa 13. júla 1985 paralelne uskutočnil spomínaný megakoncert.