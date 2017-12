Nový dom Britney Spearsovej je zamorený hmyzom

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - Speváčka Britney Spearsová údajne musí počkať s presťahovaním sa do svojho nového domu, ktorý je zamorený hmyzom. Podľa denníka The Sun sa bude musieť vila v Malibu, ktorá ...

6. aug 2004 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - Speváčka Britney Spearsová údajne musí počkať s presťahovaním sa do svojho nového domu, ktorý je zamorený hmyzom. Podľa denníka The Sun sa bude musieť vila v Malibu, ktorá stála tri milióny dolárov, čo najskôr podrobiť dezinfekcii dymom, aby sa americká popová hviezda mohla do svojho nového "hniezdočka" presťahovať aj so svojím snúbencom Kevinom Federlinom. Dom je v súčasnosti zakrytý modro-žltým stanom. Podľa denníka však ani táto nepríjemnosť neodradila Britney a jej priateľa od nespočetných nákupných výjazdov do obchodov.

Z dobrej "kúpy" sa dopredu tešia aj speváčkine fanúšičky, pretože Britney plánuje v rámci upratovania svojho šatníka darovať množstvo nenosených šiat charitatívnym obchodom vo svojom rodnom meste Kentwood v štáte Louisiana.