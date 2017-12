Roger Waters pracuje na muzikálovej verzii albumu The Wall skupiny Pink Floyd

Londýn 6. augusta (TASR) - Slávny album The Wall legendárnej britskej rockovej formácie Pink Floyd sa dočká muzikálovej adaptácie na newyorskom Broadwayi.

6. aug 2004 o 16:00 TASR

Niekdajší basgitarista skupiny Roger Waters pre dnešné vydanie londýnskych Times uviedol, že v súčasnosti pracuje na úprave hudobného materiálu pre scénické potreby.

Muzikálová verzia totiž nebude obsahovať všetky skladby z albumu a jej súčasťou bude aj niekoľko nových piesní Rogera Waters, ktoré by inak pochmúrnej atmosfére albumu mali dodať na divadelnej scéne trochu viac humorného rozmeru.

"Vždy ma fascinovala myšlienka prepísať The Wall s niekoľkými vecami na zasmiatie," cituje denník hudobníka-komponistu, ktorý priznáva, že táto úloha je preň veľkou výzvou.

Album The Wall s megahitom Another Brick in the Wall z roku 1979 patrí medzi najpredávanejšie tituly rockovej histórie. V minulosti ho už ako materiál pre rovnomenný film s Bobom Geldofom v hlavnej úlohe využil režisér Alan Parker.