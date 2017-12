Elvis Presley v Dvorane slávy gospelovej hudby

27. nov 2001 o 12:29 TASR

Nashville 27. novembra (TASR) - Gospel bol jedným zo životných lások kráľa rockďnďrollu Elvisa Presleyho, ktorého dnes slávnostne uvedú do Dvorany slávy gospelovej hudby v kostole The People's Church v meste Franklin, južne od Nashvillu v americkom štáte Tennessee.

"Gospel upokojuje myseľ, teda moju určite," tvrdil veľký Elvis, ktorý si tento žáner zamiloval už ako chlapec chodiaci pravidelne do kostola.

Do tretice teda všetko dobré - Elvisovo meno sa už vyníma v Dvorane slávy country hudby a - samozrejme i v Dvorane slávy rockďnďrollu. Legendárny spevák sa tak stane prvou hviezdou hudobnej histórie, patriacou do všetkých troch hudobných dvorán zároveň.

Počas svojej speváckej dráhy získal Presley tri ceny Grammy za gospelové skladby - dve za How Great Thou Art v roku 1967 a 1974 a jednu za He Touched Me v roku 1972.

Okrem kráľa rockďnďrollu uvedú dnes do Dvorany slávy gospelovej hudby Kurta Kaisera, Keitha Greena, Larryho Normana, Doris Akersovú, Albertinu Walkerovú a skupiny Wendy Bagwell & the Sunliters a Rambos.