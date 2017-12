Next - medzi klasikou a DJ-mi

BRATISLAVA - Priestory bratislavského klubu Rock-Pop-Jazz zaplnia 30. novembra a 1. decembra zvuky a tóny podivnej hudby, ktorej počúvanie je dobrodružstvom. Druhý ročník festivalu Next predstaví známych aj začínajúcich európskych hudobníkov a ich diela.

27. nov 2001 o 9:40 DENISA VOLOŠČUKOVÁ

Na Nexte vystúpi aj formácia Konk Pack. FOTO - NEXT

Podobné netradičné dramaturgické smerovanie majú napríklad festivaly Alternativa v Prahe, Konfrontationen v Nickelsdorfe či Audio Art v Krakove. Podstatnou podmienkou pri výbere účinkujúcich je aktuálny album. „Je to festival aktuálnej hudby, všetci účinkujúci majú niečo nové, čerstvé, s čím sa prídu prezentovať,“ hovorí jeden z organizátorov festivalu Next Oliver Rehák, redaktor 3/4 Revue.

Slovensko sa na Nexte nepredstaví. Oliver Rehák: „Nie je to zámer. Tento rok sme však nenašli žiadneho slovenského umelca, ktorý by mal niečo nové a zaujímavé.“ Prirovanie tohto druhu hudby k nezávislému filmu sedí na Slovensku aj v inom zmysle: „Okrem pár študentov, ktorí nakrútili filmy premietané aj v zahraničí, sa toho vo filme veľa nedeje a to isté platí aj o novej hudbe,“ dodáva.

Žánrový záber festivalu je široký, dokonca naň neexistuje ani spoločný výraz: „Okrem nepreložiteľného anglického spojenia advanced music sme na to nenašli označenie,“ hovorí Rehák. „Neorientujeme sa len na džez, improvizovanú hudbu či etno štýl, hoci účinkujúci práve z týchto žánrov vychádzajú. Najväčšie zastúpenie tu bude mať hudba, ktorej základným princípom je improvizácia.“

Rakúšania Hinteregger a Siewert hrajú hudbu medzi elektronikou a modernou klasikou, na festivale ich doplní režisérka Billy Roiszová videoprojekciou. Anglicko-nemecké trio Konk Pack netradične narába s gitarou, analógovým syntetizátorom a bicími. Švajčiari Koch a Zimmerlin kombinujú džez a klasiku. Formácia Zakarya z Francúzska hrá nový klezmer, vydáva v edícii radical jewish music.

Doba na podobné festivaly bola podľa Reháka priaznivejšia hneď po revolúcii, no stále publikum sa pomaly vytvára: „Vo svete tvoria publikum starí fanúšikovia undergroundu a bigbítu až po priaznivcov VJ-ingu a DJ-ingu.“