Zomrel pionier funku Rick James

7. aug 2004 o 19:21 TASR

Los Angeles 7. augusta (TASR) - Americká funková legenda 80. rokov minulého storočia, spevák a textár Rick James, je mŕtvy. Telo 56-ročného umelca našli v piatok v jeho dome v Los Angeles, oznámila Jamesova publicistka Sujata Murthyová. Podľa polície zomrel James prirodzenou smrťou v spánku.

Najväčším Jamesovým hitom je Super Freak z roku 1981, za ktorý bol nominovaný na Grammy. Skladbu oprášil o desať rokov neskôr raper MC Hammer pre svoj song U Can't Touch This.

Úspech mali aj single Mary Jane, Ebony Eyes a Fire and Desire. Neskôr však nasledovali zdravotné problémy a dlhoročná drogová závislosť, ku ktorej sa spevák priznal v 90. rokoch. Na jednom koncerte v roku 1998 utrpel James mozgovú porážku, ktorá zabránila jeho návratu na hudobnú scénu.

Jamesovou charakteristickou črtou boli provokatívne texty o sexe a drogách. Pozornosť vzbudzoval aj výstredným oblečením a účesom.

V jednom z rozhovorov James povedal, že bol zošnurovaný úlohou zlého chlapca, ktorú si sám vybral: "Rick James bol iba umelý imidž, ktorý som si sám vytvoril. Žiť ako Rick James ma skoro zabilo." Jamesa niekoľkokrát odsúdili za násilie na ženách. V roku 1993 dostal vyše dvojročný trest.

Hudobnú kariéru začal v roku 1965 po boku Neila Younga v skupine Mynah Birds. V 70. rokoch razil ako tvár vydavateľstva Motown štýl punk funk, s ktorým sa zapísal do rebríčkov hitparád skladbami ako You and I alebo Mary Jane. Písal a produkoval pesničky pre Eddieho Murphyho, skupinu The Temptations a Smokeyho Robinsona.

Podľa svojej hovorkyne dokončil James krátko pred smrťou nový album, ktorý mal vyjsť na budúci rok. Napísal aj pamäti pod názvom Memoirs of a Super Freak a rokoval s produkčnými firmami o sfilmovaní svojho života.

James nebol nikdy ženatý. Po sebe zanechal tri deti.