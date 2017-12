Britom sa najviac páči soundtrack filmu Blues Brothers

8. aug 2004 o 3:44 TASR

Londýn 8. augusta (TASR) - V oblasti hudby k filmom sa Britom najviac páči soundtrack filmu The Blues Brothers. Vyplýva to z neoficiálneho prieskumu, ktorý uskutočnila BBC na vzorke 10.000 účastníkov.

Bratia Bluesovci odsunuli na druhé, resp. tretie miesto filmy Pulp Fiction a Trainspotting. "Tento film žije a dýcha hudbou," povedal organizátor prieskumu Andrew Collins.

Hviezdy komédie z roku 1980 - už nebohý John Belushi a Dan Aykroyd - sami naspievali niekoľko pesničiek, napríklad Everybody Needs Somebody to Love alebo Rawhide. Na soundtrack prispeli aj Ray Charles (Shake Your Tailfeather), James Brown (The Old Landmark), Aretha Franklinová (Think) a Cab Calloway (Minnie the Moocher).

Zaujímavé je, že ani jeden zo soundtrackov z prieskumu BBC sa nenachádza v prvej desiatke podobného prieskumu, ktorý pred troma rokmi uskutočnila rozhlasová stanica Classic FM. V ňom zvíťazili Hviezdne vojny pred filmami Odviate vetrom a Lawrence z Arábie.

Rebríček najobľúbenejších desiatich soundtrackov podľa BBC vyzerá nasledovne: 1. The Blues Brothers (19 percent), 2. Pulp Fiction (18), 3. Trainspotting (17), 4. Horúčka sobotňajšej noci (11), 5. Hriešny tanec (10), 6. Jasný terč (Grosse Point Blank, 8 percent), 7. Kill Bill 1 a 2 (6), 8.-9. The Royal Tenenbaums" a Stratené v preklade (po 4 percentá), 10. Klub bitkárov.