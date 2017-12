Partner Georgea Michaela leží v nemocnici

8. aug 2004 o 14:36 TASR

Londýn 8. augusta (TASR) - Britský spevák George Michael zostal sám. Dôvodom však nie je rozchod s jeho dlhoročným partnerom Kennym Gossom, ale jeho neočakávaná hospitalizácia pre problémy s alkoholom.

Goss súhlasil s liečbou až po spevákových neustálych prosbách. Podľa slov ich priateľov sa 45-ročný Texasan podrobil hospitalizácii na klinike v Arizone až po hlučnej hádke so spevákom.

"George bol jedným z ľudí, ktorí sa mu snažili pomôcť. Jeho pitie prekročilo medze a Kenny si uvedomil, že to musí riešiť. Je to pre nich ťažké obdobie, ale vďaka ich silnému vzťahu sa im podarí zostať spolu," vyhlásil jeden z priateľov pre časopis News of the World.

Vzťah známeho speváka trvá už osem rokov, avšak - ako sám priznáva - obaja si radi zaflirtujú aj s inými mužmi.