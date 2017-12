Svadba Cruisa a Cruzovej sa v najbližšom období konať nebude

Madrid 27. novembra (TASR) - Svadba amerického herca Toma Cruisa a španielskej hviezdy Penelope Cruzovej sa v najbližšom období určite neuskutoční.

27. nov 2001 o 14:40 TASR

Na prezentácii vianočného reklamného spotu herečka vyhlásila, že nemá momentálne v úmysle vydať sa za bývalého manžela Nicole Kidmanovej. Poprela tiež správy o tom, že sa chce pridať k scientológom, ku ktorým patrí aj Tom. Podľa vlastných slov uznáva všetky náboženstvá, no neuvažuje o tom, že by vstúpila do radov niektorej cirkvi.

Cruzová má už jasné aj to, ako strávi blížiace sa vianočné sviatky - časť z nich bude s Tomom a časť so svojou rodinou.