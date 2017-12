CD

nové CD na trhu

9. aug 2004 o 10:00

Kings of Convenience: Riot on an Empty Street

Astralwerks / EMI

Nórske duo Kings of Convenience si obdiv poslucháčov vyslúžilo už pred tromi rokmi vydaním debutového albumu. Kritici vtedy hovorili o lastovičke na krehkom poli hudby s názvom "new acoustic movement", ktorú v minulosti reprezentovali napríklad Simon and Garfunkel. Muzikanti Eirik Glambek Boe a Erlend Řye prichádzajú v súčasnosti so svojím druhým radovým albumom, na ktorom ešte viac využívajú silu melancholického spevu, podfarbeného jemnými gitarami, sláčikmi, husľami a inými akustickými nástrojmi. S vokálmi im pomohla aj Leslie Feist z kapely Broken Social Scene.

The Veils: The Runaway Found

Rough Trade/Wegart

"Budeme pokračovať, ale nevyhneme sa ani ďalším drastickým zmenám," hovorí frontman The Veils Finn Andrews po tom, ako krátko po nahraní debutu The Runaway Found vyhodil z kapely všetkých svojich spoluhráčov. Talentovaný Novozélanďan sa v roku 2001 ako osemnásťročný presťahoval do Londýna a spolu s kamarátmi založil kapelu. Album, ktorý vznikol zo vzájomnej spolupráce, ponúka zmes rýchleho i pomalšieho indie-rocku a klasického pesničkárstva, vychádzajúceho zo základov stanovených ešte Patti Smith či Bobom Dylanom.

Adem: Homesongs

Domino/Wegart

Adem Ilhan, basgitarista britskej skupiny Fridge, nahral svoj sólový album Homesongs. Ponúka na ňom zasnívané pesničky sprevádzané gitarou a jemnými zvukmi, akými sú napríklad zvonkohra či harmónium. Jeho hlas je famózny, znie vždy maximálne vybrúsene a všetkým piesňam dodáva hymnický ráz. Spev spolu s "hmotnými" nástrojmi tvoria spolu celok, zobrazujúci súčasné pesničkárstvo v plnej kráse. Adem ponúka svoj debut, z ktorého srší jemnosť, úprimnosť a citlivý prístup ku každému tónu. Úplnou kráľovnou medzi piesňami je pilotný singel These Are Your Friends, ktorý vás vo svojich vyše šiestich minútach prinúti zastaviť sa a, jednoducho, počúvať.

Trespassers William: Different Stars

Bella Union/Wegart

Za tajomným a krkolomným názvom sa skrýva štvorica hudobníkov z Los Angeles, ktorú vedie autorka textov a gitaristka Anna Lynne Williams. Je to majiteľka krištáľovo čistého hlasu, ktorý variuje do rôznych podôb a vytvára tak chilloutovú hudbu, zapadajúcu do temných zamračených dní či teplých letných nocí. V piesňach využívajú gitary na evokáciu nepriehľadnej hmly, ktorú Williamsová svojím spevom prebije alebo sa do nej sama ponorí a hrá sa s ňou. Vďaka jej hlasu sa vám môže stať, že pri počúvaní albumu "znovuobjavíte" pesničkárky Suzanne Vega či Beth Orton, inokedy znejú ako súčasné country čerpajúce ešte z kovbojských čias Hanka Williamsa. Trespassers Williams sú nielen baladicky oddychoví, ale aj upokojujúci a uspávankovo príjemní. (ml)