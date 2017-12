V Edinburghu začal populárny Fringe Festival

9. aug 2004

Edinburgh 9. augusta (TASR) - August v Edinburghu už neodmysliteľne patrí milovníkom kultúry. V škótskej metropole totiž v nedeľu odštartoval 58. Edinburgh Fringe Festival, ktorý ponúka najlepšie nekonvenčné divadelné predstavenia na svete.

A navyše, o týždeň neskôr Edinburgh privíta aj medzinárodný festival klasických divadiel a 14. augusta sa otvoria brány knižného veľtrhu. Edinburgh sa tak posledný letný mesiac stáva hlavným mestom kultúry.

Návštevníkov Fringe podľa riaditeľa Paula Gudgina čaká 1700 predstavení, na ktorých vystúpi 25.000 účinkujúcich. Organizátori už predali 100.000 vstupeniek a dúfajú, že ich konečný počet sa priblíži jednému miliónu.

Fringe je rozhodne najpopulárnejší festival v Británii a aj jeho 58. ročník ponúka širokú paletu podujatí, ktoré sa budú odohrávať nielen na ulici, ale aj na netradičných miestach ako je indická reštaurácia, či interiér auta značky Maserati.

Britskí diváci sú asi najviac zvedaví na divadelnú adaptáciu väzenského Denníka z pekla od známeho spisovateľa a politika Jeffreyho Archera, ktorý si na vlastnej koži vyskúšal, že klamať súd pod prísahou sa nevyplatí.

Na Fringe sa tento rok predstaví aj ďalšia politická satira s názvom: Guantanamo Baywatch (voľne preložené Pobrežná stráž Guantánamo). Medzi najkontroverznejšie inscenácie však bude určite patriť hra XXX v podaní španielskeho súboru La Fura del Baus, ktorá vraj hýri šokujúcimi sexuálnymi scénami.

Festival potrvá do 30. augusta. Tradícia Fringe siaha do roku 1947, keď prvý ročník oficiálneho festivalu sprevádzali organizačné zmätky. Do mesta vtedy prišlo viac umelcov, ako organizátori pozvali, a tí potom vystupovali mimo hlavných scén, teda na uliciach, na námestiach a v parkoch - jednoducho na okraji. A odtiaľ pochádza aj názov Fringe, teda akýsi spontánny dodatok k oficiálnemu festivalu.

Teraz má však oveľa vyšší štatút, predovšetkým ako prehliadka talentov. Kedysi tu vystupovali napríklad Rowan Atkinson, dnešný Mr. Bean, oscaroví herci Emma Thompsonová a Stephen Fry, ale aj David Schwimmer z amerického seriálu Priatelia.

Hity z Edinburghu sa neraz vzápätí objavia v Londýne v komerčnom West Ende, kde ich kvalitu znovu prehodnotí nefestivalové publikum. A ak aj tu zvíťazia, majú po starostiach, aspoň čo sa týka živobytia. Takže niet divu, že sa Edinburgh stal mekkou divadelníkov z Británie i z celého sveta.

