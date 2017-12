Fotografické portréty Zeme z vtáčej perspektívy

Pred vstupom do najmodernejšieho výstavného komplexu vo Viedni Museumsquartier je do 29. augusta inštalovaná verejne prístupná výstava veľkoplošných fotografií Yanna Arthus-Bertranda pod názvom Earth from Above - Zem zhora. Viac ako päťdesiat obojstranný

ch panelov je veľkoryso nasvietených aj cez noc. Všeobecný záujem vzbudzujú fotografie svojou veľkosťou a fantastickou farebnosťou. Sú esteticky veľmi príťažlivé, mnohokrát pôsobia dojmom abstraktnej maľby. Fotografie z výšky slávneho Francúza poukazujú na rozmanitosť prírodného prostredia a kultúry, ale aj na vplyv ľudskej aktivity na životné prostredie. Väčšina fotografií bola urobená z helikoptéry vo výške od tridsať do tritisíc metrov. Arthus-Bertrand strávil na tomto grandióznom projekte viac ako tritisíc hodín a navštívil okolo sto krajín sveta. Výstavu s výchovným charakterom smerom ku uvedomeniu si ekologických, ekonomických a sociálnych problémov na našej planéte organizuje spolu s ním dánska spoločnosť EarthMatters. (kop)