Briti milujú The Blues Brothers

Najlepším soundtrackom všetkých čias sa podľa ankety britského rádia BBC stala hudba k americkému filmu Blues Brothers. O prvenstve kultovej snímky z roku 1980, v ktorej po prvýkrát zažiarili herci John Belushi a Dan Aykroyd, rozhodlo desaťtisíc hlasujúci

10. aug 2004 o 14:00

"Bluesoví bratia" v plnej paráde - Dan Akroyd (vľavo), Ray Charles, John Belushi. FOTO - BLUESBROTHERSCENTRAL.COM



ch Britov.

V hudobnej komédii, v ktorej sa dvojica bratov snaží vzkriesiť svoju zabudnutú skupinu, spievajú okrem Belushiho a Aykroyda aj známe mená svetovej hudby ako Aretha Franklinová, James Brown alebo Ray Charles. Podľa redaktora BBC Andrewa Collinsa sú pesničky v tomto filme unikátnym mixom soulu a bluesu, ktorý za roky vôbec nestarol. "Tento film žije a dýcha hudbou," dodal redaktor BBC.

Až tri soundtracky má v prvej desiatke americký režisér a scenárista Quentin Tarantino, známy aj tým, že do svojich filmov vyberá piesne priamo z vlastnej kolekcie. Pre svoju kultovú snímku Pulp Fiction z roku 1994 použil skladby Dusty Springfieldovej, Ala Greena, Kool and The Gang alebo na Urge Overkill.

V podobnom duchu pokračoval aj na zložení dvoch soundtrackov k filmom Kill Bill 1 a 2, na ktorých oživil napríklad pieseň Nancy Sinatrovej Bang Bang (My Baby Shot Me Down). "Jeho spôsob kompilovania soundrackov je skutočne unikátny, pretože vďaka týmto pesničkám si jeho filmy ľahko zapamätáme," vysvetľuje Collins.

Na treťom mieste sa umiestnila hudba k britskému filmu Trainspotting (1996), unikátnej kompilácii britpopu, punku a techna, ponúkajúcej piesne od Iggyho Popa, Loure Reeda, Pulp alebo Underworld. Na ďalších miestach sa ocitla diskotéková horúčka v podobe soundtracku k filmu Horúčka sobotňajšej noci (Saturday Night Fever, 1977) s Johnom Travoltom, obsahujúca niekoľko veľkých hitov od autrálskych The Bee Gees alebo hudobný sprievod k filmu Hriešny tanec (Dirty Dancing, 1986) s Patrickom Swayzem, na ktorom sa prelínajú staré rokenrolové skladby s vtedajším megahitom I've Had The Time Of My Life od Billa Medleyho a Jennifer Warnesovej.

Pomerne vysoko sa dostali aj soundtracky k pomerne neznámym filmom Grosse Point Blank a The Royal Tenenbaums.

Zaujímavé je, že ani jeden zo soundtrackov z prieskumu BBC sa nenachádza v prvej desiatke ankety, ktorú pred troma rokmi uskutočnila rozhlasová stanica Classic FM. V nej zvíťazila trilógia filmu Hviezdne vojny pred filmami Odviate vetrom a Lawrence z Arábie.

(peb)