Pavarotti je vraj úplne nedotklivý

10. aug 2004 o 13:00

Luciano Pavarotti je absolútne nedotklivá a "náročná" osoba. Tak to aspoň tvrdí v spevákovej biografii jeho bývalý agent Herbert Breslin, s ktorým Pavarotti spolupracoval vyše tridsať rokov, až do rozchodu pred pol druha rokom. Kniha by sa v amerických kníhkupectvách mala objaviť v októbri. Biografia slávneho tenora je podľa denníka Washington Post, ktorý jeden výtlačok získal v predstihu, "príbehom krásneho, prostého a milého chlapca, z ktorého sa stala veľmi zarytá, agresívna a nešťastná hviezda". Kniha má názov Kráľ a ja: Necenzurovaný príbeh cesty k sláve Luciana Pavarottiho od jeho manažéra, priateľa a niekedy protivníka. Šesťdesiatosemročný Pavarotti podľa Breslina napríklad kritizoval hlas svojho kolegu Plácida Dominga. Svojich spolupracovníkov vraj Majster nazýval nežne "stupido". Údajne trval tiež na tom, aby ho šofér vozil k zubárovi, ktorý mal ordináciu len jeden blok od jeho domu. Počas turné v Číne sa Pavarotti podľa knihy natoľko obával tamojšej stravy, že si so sebou radšej priviezol celú jednu reštauráciu. Životopis sa končí dosť kuriózne rozhovorom Pavarottiho so sebou samým, v ktorom o svojom agentovi hovorí samé láskyplné veci. Breslin koniec-koncov pomohol spevákovi preniknúť z uzavretého priestoru opery do vypredaných arén a televízie. (čtk)