Viac ako stredný prúd na hudobnom Eurotrialógu

10. aug 2004 o 10:00

BRATISLAVA - Hudobná kultúra strednej Európy sa aj tento rok, od 13. do 14. augusta predstaví na festivale Eurotrialóg v moravskom Mikulove. Šiesty ročník festivalu, ktorý sa nesie v duchu slov Thora Heyerdahla: "Hranice existujú len v mysliach ľudí", odštartuje v mikulovskom amfiteátri už v piatok o 17.00 h. Podľa Romeka Hanzlíka z organizačného tímu akcie už miesto konania - mesto Mikulov, ktoré leží na hraniciach troch krajín, napovedá, že dramaturgia Eurotrialógu kladie dôraz na tvorbu umelcov z Česka, Slovenska a Rakúska.

Festival je však otvorený i umelcom z iných krajín a tento rok tak na ňom vystúpia poprední predstavitelia maďarskej etnickej hudby - Korai ™röm. Slovenskú scénu zastúpi punk-čardášová formácia Tornádo Lue a príde aj hviezda nezávislej viedenskej scény Lichtenberg. Výber z českého hudobného diania bude skutočne pestrý a do mikulovského amfiteátra si prídu zahrať aj Krásne nové stroje, Ivan Hlas Trio, Olin Nejezchleba, Garage s Tony Ducháčkom, či ska kapela Nahoru po schodišti dolů band. Návštevníci si tiež vypočujú legendu českého bigbítu - Vladimíra Mišíka & ETC, no i bratov Ebenovcov.

Výber interpretov a hudobných skupín tak potvrdzuje zámer organizátorov festivalu - vyhýbať sa strednému prúdu a staviť na kvalitu. Hudobný Eurotrialóg ponúkne okrem hudby aj tradičnú "výbavu" - občerstvenie, vrátane vegetariánskeho, čajovňu, úschovňu batožiny a bicyklov, stanovanie zdarma či bezbariérový vstup. Viac informácií o akcii ponúka internetová adresa http://www.eurotrialog.cz a http://www.mikulov.cz . (sita)