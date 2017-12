Na Broadwayi pripravujú muzikál s hitmi Beach Boys

10. aug 2004 o 19:45 TASR

New York 10. augusta (TASR) - Už v januári 2005 bude mať svetovú premiéru na scéne Divadla Eugenea OďNeilla v New Yorku muzikál Good Vibrations, ktorého názov nie náhodou pripomína jeden z megahitov skupiny Beach Boys.

Príbeh muzikálu nebude však o členoch tejto významnej americkej formácie beatovej éry, ale o skupine tínedžerov z amerického vidieka, ktorí hľadajú dobrodružstvá na kalifornských plážach. V predstavení však popri titulnej skladbe nebudú chýbať ani ďalšie hity Beach Boys, napríklad California Girls, Fun, Fun, Fun či Help Me, Rhonda. Choreografiu inscenácie bude mať na starosti John Carrafa, ktorý sa blysol už prácou na úspešnom muzikáli Urinetown.

Iba pred niekoľkými dňami zverejnili informáciu o prípravách muzikálovej verzie slávneho albumu skupiny Pink Floyd s názvom The Wall. Zdá sa, že "vysoký kurz" muzikálov, ktoré neustále priťahujú publikum, pretrváva. Broadway nadviaže totiž aj spomínanými dvoma inscenáciami na úspechy opusov, opierajúcich sa o produkciu stálic populárnej a rockovej hudby, napríklad skupín Abba alebo The Who, či newyorského pesničkára Billyho Joela.