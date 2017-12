Dvaja mladí speváci z jedného vydavateľstva

recenzia/hudba, Robo Papp: R'n'P , Tina: Tina

11. aug 2004 o 10:00

recenzia/hudba

Robo Papp: R'n'P m Millenium records 2004

Tina: Tina m Millenium Records o 2004

Po dvoch albumoch ho vyhodili z veľkej nahrávacej spoločnosti. Napriek tomu, že sa jeho meno a fotky objavovali vo všetkých slovenských bulvárnych časopisoch a vedel o ňom každý tretí Slovák, jeho albumy sa predávali veľmi slabo. Na Robovi Pappovi je však sympatické, že sa nevzdáva a po skúsenostiach v šoubiznise tentoraz stavil hlavne na seba - svoj tretí album R'n'P produkoval sám, pomáhal mu iba gitarista Jojo Engerer.

Na začiatku východoslovenský raper Helicó predstaví šalianskeho rodáka ako jedného z "najslávnejších slovenských umelcov" a v nasledujúcich dvanástich pesničkách môžete počuť, ako sa Robo snaží vyrovnať so štýlom rhythm and blues. Pôsobí to však ťažkopádne. Ak spieva po anglicky, chýba mu ten povestný prízvuk (Don't You Wanna), aj keď Pavol Hammel tvrdí, že to je jeden z mála slovenských spevákov, ktorý má správny "americký feeling". Ak zas nôti po slovensky, tak slová znejú príliš udychčane a ufňukane, vlastne neprirodzene (Jeden deň, Nemôžem, nechcem).

Robo Papp sa pohybuje približne v tom istom priestore ako Misha, ktorá ho sprevádza v duete I'm On My Way. Tej to ide nesporne lepšie. Pappovi chýbajú hlavne nápady. Album uplynie bez jediného vzrušujúcejšieho miesta, piesne splývajú vinou fádnych textov o spolunažívaní a láske do jedného celku. Jedinou pozitívnou výnimkou je I'm Getting Better s rytmickými funkovými klávesmi. Robo Papp prostredníctvom tejto piesne cíti, že sa zlepšuje, ale to nestačí - ani tretím albumom nepresvedčí, že má čo povedať.

Vcelku nenápadne sa v slovenskej popmusic objavila speváčka menom Tina. Devätnásťročné dievča z Košíc s exotickými koreňmi stavia predovšetkým na soule a black music. Jej záber je aj vďaka produkcii Maroša Kachúta a Petra Grausa oveľa širší ako Pappov. Na prvom sólovom albume vytiahla hip-hop, funk, reggae a elektronika a hudba pôsobí oveľa sviežejšie.

O jedinej coververzii na albume, Feel Like Making Love, na obal speváčka napísala: "Túto vec raz naspievala Roberta Flack. Keď budem stará, aj ja budem taká dobrá." Zatiaľ skôr zápasí s tínedžerskými problémami, o čom svedčia nezrelé texty (Ty tiež, Stačí tak málo). Tento nedostatok však nahrádza oduševnelejším spevom, takým typickým pre speváčky tmavšej pleti, citom pre frázovanie a peknými nenápadnými melódiami.

V dvoch skladbách vypomáha Wich zo známej pražskej hip-hopovej partie Indy and Wich, zo slovenských raperov sa tu mihne Čistychov z formácie Názov stavby. Producenti Kachút a Graus, ktorí so speváčkou spolupracujú aj v rámci ich projektu B3, obliekli trinásť piesní do nekonfliktného kaviarenského zvukového šatu. Aj "ostrí" raperi sa tu trochu krotia.

Tento album, podobne ako mnoho iných debutov, má príliš veľa rôznych chutí. Nie je jasné, akým smerom sa Tina vydá. Aby však mohla pomýšľať na to, že jedného dňa bude dobrá ako legendárna Američanka Roberta Flack, musí prejsť ešte veľmi dlhú cestu.

PETER BÁLIK