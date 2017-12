Aguileru žalujú za útok na fotografa

11. aug 2004 o 8:22 SITA

LOS ANGELES 11. augusta (SITA/AFP) - Americká hviezdna speváčka Christina Aguilera čelí žalobe. Speváčku v utorok zažaloval fotograf David Keeler, ktorý tvrdí, že ho zbil Aguilerin osobný strážca po tom, čo hviezdu odfotografoval pri východe z nočného klubu v Hollywoode. Aguilera vyzerala byť opitá a potrebovala pomoc, aby sa dostala do auta, napísal v žalobe Keeler. Po tom, čo hviezdu naložili do vozidla, sa na fotografa údajne vyrútil speváčkin bodyguard Vernon Warren a viackrát ho udrel do tváre a do chrbta. Aguilera podľa Keelera svojho strážcu na použitie fyzickej sily navádzala.