Americká filmová hviezda Halle Berryová túži po dieťati

11. aug 2004 o 11:00 TASR

Hamburg 11. augusta (TASR) - Laureátka Oscara, americká herečka Halle Berryová hľadá muža, ktorý by jej dopomohol k vytúženému potomstvu. Zatiaľ ho síce nenašla, už teraz ale vie, čo mu povie: "Hej, nechcel by si mať so mnou dieťa? Podpíšem dohodu, že nebudem chcieť od teba ani cent a ty že nebudeš mať nijaké povinnosti. Chcem mať len dieťa, to je všetko."

Berryová súčasne ľutuje, že jej manželstvo s Ericom Benetom sa nevydarilo. "Bolí ma srdce, pretože som si myslela, že je to perfektné manželstvo. Eric bol tým najnežnejším mužom, akého som kedy poznala."

Správam bulvárnych plátkov o jeho aférach neverila. "Mali však pravdu," priznáva Halle v rozhovore pre časopis TV Movie. "Chcela som naše manželstvo zachrániť. Boli sme u psychoterapeuta, moja dôvera sa však už stratila," hovorí 38-ročná filmová hviezda, ktorá si adoptovala dnes dvojročnú Benetovu dcérku.

