Nancy Sinatrová vydáva na jeseň nový album

New York 11. augusta (TASR) - Ikona 60. rokov Nancy Sinatrová pripravuje nový sólový album, na ktorom hosťuje plejáda od nej mladších prominentov populárnej ...

11. aug 2004 o 14:00 TASR

New York 11. augusta (TASR) - Ikona 60. rokov Nancy Sinatrová pripravuje nový sólový album, na ktorom hosťuje plejáda od nej mladších prominentov populárnej hudby.

Dcére legendárneho Franka Sinatru prišli a albumom To Nancy With Love pomôcť Morrissey, spevák skupiny Pulp Jarvis Cocker, Bono z U2, Thurston Moore (Sonic Youth), Jon Spencer, Elvis Costello, Steve Van Zandt, Calexico a Pete Yorn.

Jarvis Cocker prispel hneď dvoma skladbami. Pesnička Let Me Kiss You pochádza z pera Morrisseya, ktorý ju so 64-ročnou Nancy aj naspieval. Dvojica Bono a The Edge z U2 je zastúpená titulom Two Shots Of Happy, ktorý pôvodne interpretoval Frank Sinatra a teraz prevzala žezlo jeho dcéra. Nový album vyjde 28. septembra.

Nancy Sinatrová oslávila po 30 rokoch aj comeback so svojím speváckym partner Leeom Hazlewoodom (74), s ktorým kedysi naspievala duetá ako These Boots Are Made For Walkin alebo Summer Wine. Koncom minulého roka nahrali v Nashville album Nancy & Lee 3.