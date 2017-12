ATÉNY 11. augusta (SITA) - Jednou z headlineriek piatkového slávnostného otvorenia olympijských hier v Aténach by mala byť speváčka Björk. Tridsaťosemročná islandská hviezda by mala vystúpiť počas štvorhodinového ...

11. aug 2004 o 17:00 SITA

ATÉNY 11. augusta (SITA) - Jednou z headlineriek piatkového slávnostného otvorenia olympijských hier v Aténach by mala byť speváčka Björk. Tridsaťosemročná islandská hviezda by mala vystúpiť počas štvorhodinového ceremóniálu, ktorý bude sledovať 70-tisíc divákov na štadióne a ďalšie približne 4 miliardy pri obrazovkách. Bližšie detaily o slávnostnom otvorení nie sú známe, vie sa iba to, že uprostred štadióna by mala byť vodná plocha.