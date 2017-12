Zomrel najväčší džezový impresário všetkých čias Norman Granz

27. nov 2001 o 21:37 TASR

Ženeva/Los Angeles 27. novembra (TASR) - Nebol svetoznámym džezovým hudobníkom, ale jeho meno bolo v svete džezu mimoriadnym pojmom. Bolo a bude. Norman Granz však už nie je medzi živými.

Najväčší džezový impresário všetkých čias, manažér a producent, vďaka ktorému si svet mohol skutočne vychutnať kumšt velikánov žánru, vrátane Elly Fitzgeraldovej, Oscara Petersona, Lestera Younga, ale aj Dizzyho Gillespieho, či Bena Webstera, zomrel vo veku 83 rokov v Ženeve, kde žil v ústraní v poslednom období.

Rodák z Los Angeles, ktorý bol potomkom židovských prisťahovalcov z Ukrajiny, sa do kontaktu s džezom dostal v roku 1944, a to údajne v hollywoodskych filmových ateliéroch spoločnosti Metro Goldwyn Mayer. Granzove vydavateľské aktivity sa začali už o dva roky nato, ale skutočný boom zaznamenali až v 50. rokoch, a to osobitne po vzniku vydavateľstva Verve Records (1956), ktoré patrí dodnes medzi garantov špičkových džezových produkcií. Granz však čoskoro vydavateľstvo predal a sústredil sa na organizovanie koncertov džezových hviezd, predovšetkým Elly Fitzgeraldovej. V 70. rokoch stál pri zrode vydavateľstva Pablo, ktoré si čoskoro získalo značný kredit. Koncom 80. rokov však aj toto vydavateľstvo predal a stiahol sa do ústrania.

Zosnulý bol nielen organizátorom džezových podujatí, ale aj jeho mimoriadnym fanúšikom. Jeho nadšenie pre príležitostné formácie a rôzne jam session nepoznalo hraníc. V radoch umelcov patril medzi popredných bojovníkov proti rasizmu, spolupráca s černošskými umelcami bola preň samozrejmosťou.

Norman Granz už nenadviaže na triumfálny seriál koncertov a nahrávok Jazz at the Philharmonic, na ktorých participovali napríklad Ella Fitzgeraldová, ale aj Louis Armstrong, Count Basie, Billie Holidayová a Charlie Parker. Na následky rakovinového ochorenia zomrel totiž ešte vo štvrtok 22. novembra 2001. O Granzovom úmrtí informovala počas uplynulého víkendu jeho dlhoročná spolupracovníčka Virginia Wicksová. "Bol to veľký človek. Pre Normana nebola podstatná farba pleti, ale hudba," uviedla žena, ktorá zosnulého veľmi dobre poznala.