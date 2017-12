Hit na export: Zuzana Smatanová - Depraved

Depraved Ako to povedať, je na to pár viet,

so zviazaným jazykom tých viet už niet,

ťažko to vysloviť, bráni mi sám svet,

keď ústa otvorím tých viet už niet, s dlaňami na tvári ticho hľadím,

ako sa kto zatvári,

pomedzi prsty nenápadne pozerám,

a zo strachu trasú sa mi kolená, Chorus:

I am depraved, yes i am depraved,

all the time i was depraved,

so take your hands,

do you know what is best for you,

you have to think about it!

what will you do? dooooo, oooooo

what will you do?

dooooo, oooooo



pre takt humoru osudu vrátim smeč,

sú ľudia, ktorých chôdza láka ma preč,

no ja tu ostanem, odvetu vrátiť viem,

a so životom ako každý iný sa tiež pobijem, ale keď už zhodnotím celú situation,

je lepšie odložiť našu coveration,

možno vysloviť bráni mi sám svet,

keď ústa otvorím tých viet už niet, (chorus)

Skazená How can I say it, it needs several sentences,

with the tongue knotted they exist no more,

it is hard to express, the world itself obstructs,

when I open my mouth, sentences exist no more

with my palms on my face, I silently watch, everyone's reaction,

between my fingers I look stealthily

and my knees are trembling in fear Refrén:

Som skazená, áno, som skazená,

po celý čas som bola skazená,

tak vezmi ruky,

vieš, čo je pre teba najlepšie,

musíš nad tým rozmýšľať!

čo urobíš? dúúúú, úúúúúú

čo urobíš?

dúúúú, úúúúúú For the tact of humor I will retaliate my fate the smash,

some people's walk lures me away,

yet I will stay here, I can return retaliation,

and I can struggle with life like all others,



but when I look on the whole situáciu,

it is better to put our coveráciu aside,

perhaps the whole world prevents me from saying it,

when I open my mouth, those sentences exist no more, Refrén