Džezový festival v Newporte má 50 rokov

New York 12. augusta (TASR) - Svoje polstoročie oslavuje v týchto dňoch džezový festival v americkom Newporte, ktorým žije od stredy do nedele (11.-15.

12. aug 2004 o 10:15 TASR

augusta) toto mestečko na Rhode Islande.

Účasť na ňom v tomto roku prijali dvaja hudobníci, ktorí boli aj na jeho prvom ročníku, saxofonista Lee Konitz a hráč na basu Percy Heath, ale aj také legendárne osobnosti ako Dave Brubeck, Wynton Marsalis, Herbie Hancock, McCoy Tyner a Russel Malone.

Vôbec prvý festival v Newporte sa konal koncom daždivého týždňa v júli 1954 a bol výsledkom snáh Georgea Weina, syna vlastníka bostonského klubu a dvoch príslušníkov miestnej smotánky, Louisa a Elaine Lorillardovcov. Za účasti asi 13.000 návštevníkov sa na ňom vtedy predstavili, okrem iných, speváčky ako Ella Fitzgeraldová a Billie Holidayová, hráči na piano Oscar Peterson a Lennie Tristano, skupina Modern Jazz Quartet, trumpetista Dizzy Gillespie a saxofonista Gerry Mulligan.

Nasledujúce ročníky obohatili mená tých najväčších džezových osobností: orchestre Duka Ellingtona a Counta Basieho, speváčka Nina Simoneová, saxofonista John Coltrane, či trumpetista Miles Davis.

Atmosféru koncertov pripomínajú platne, napríklad Duka Ellingtona z roku 1956, Counta Basieho z roku 1957 alebo Johna Coltranea z roku 1963.

"Bol to prvý skutočný festival džezu a jeho meno naďalej poznajú všetci. Bol prvým krokom v koncepcii, ktorá sa rozšírila do Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky, jednoducho do celého sveta," uviedol John Phillips, prezident Festival Productions, spoločnosti vytvorenej Georgeom Weinom. Ten v stredu ešte nevedel, či sa bude môcť na festivale zúčastniť, keďže je momentálne v nemocničnom liečení, informovala agentúra AFP.