Festival Woodstock bol vrcholom aj koncom éry hippies

"Je to jedno obyčajné pole," povedal pre SME so sklamaným hlasom slovenský spevák Richard Müller o mieste, kde sa konal legendárny hudobný festival Woodstock. Neďaleko New Yorku sa pred 35 rokmi konala akcia, ktorá sa navždy zapísala do dejín populárnej

13. aug 2004 o 0:00 PETER BÁLIK

"Je to jedno obyčajné pole," povedal pre SME so sklamaným hlasom slovenský spevák Richard Müller o mieste, kde sa konal legendárny hudobný festival Woodstock. Neďaleko New Yorku sa pred 35 rokmi konala akcia, ktorá sa navždy zapísala do dejín populárnej hudby - ako festival, na ktorom sa v auguste 1969 zhmotnili ideály hippies - láska, mier a porozumenie.

Woodstock sa stal praotcom všetkých festivalov. Už nikdy sa žiadnemu nasledujúcemu festivalu nepodarilo zopakovať, čo sa udialo počas troch dní na poli farmára Maxa Yasgura neďaleko mestečka White Lake.

Za festivalom sa skrýva príbeh štyroch mladých Američanov - rozprávkovo bohatého Johna Robertsa, milovníka umenia, ktorý nevedel, čo s peniazmi, právnika Joela Rosenmana a dvoch hudobných fanatikov Michaela Langa a Artie Kornfielda, ktorí mali dobré kontakty s hudobným šoubiznisom.

Skupinka chcela pôvodne vybudovať vo vidieckom Woodstocku nahrávacie štúdio, kam by mohli z mesta chodiť nahrávať hviezdy, otrávené veľkomestom. Otvorenie štúdia mal sprevádzať festival pre zopár tisíc ľudí. Nakoniec sa rozhodli pre obrý festival, ktorý sa stal symbolom generácie detí kvetín, protestujúcich proti hodnotám konzervatívnej Ameriky a vojny vo Vietname.

Festival, pomenovaný podľa dediny Woodstock, kde sa mal pôvodne konať, musel pre odpor miestnych farmárov a úradov niekoľkokrát zmeniť miesto konania. Pole pri White Lake si prenajali až na základe známosti.

Vo štvrtok, deň pred začiatkom festivalu, zavládol obrovský chaos. Na cestách sa vytvorili nekonečné kolóny áut. A prichádzali ďalší. "Keď som v piatok videl tú reportáž s varovaním 'Nechoďte!' zapôsobilo to ako magnet," spomína Nick Ercoline.

Keď v piatok davy ľudí zborili ploty a kasy nestíhali vydávať lístky, organizátori museli vyhlásiť festival za bezplatný. Zápchy znemožnili prístup hudobníkov k hlavnému pódiu, a tak festival musel s hodinovým oneskorením odštartovať folkový spevák Richie Havens na požičanej gitare. Ostatných účinkujúcich musel do dejiska akcie priviesť vojenský vrtuľník. Počas nočného vystúpenia Joan Baezovej sa pokazilo aj počasie a počas víkendu výdatne pršalo.

Lenže v nasledujúcich troch dňoch sa podľa priamych účastníkoch podujatia, divákov a účinkujúcich stalo niečo magické a na Woodstocku zavládla bezbrehá tolerancia. "Bolo tam ako v raji. Každý, komu neprekážalo problematické hygienické zázemie, veľké množstvo ľudí a najrôznejšie názory na to, ako to vo svete chodí, čo si tam každý musel povedať na plné pľúca a hľadal svojich poslucháčov, musel byť nadšený. Objímali sme sa s úplne cudzími ľuďmi. Keď sme ich stretli znova, boli pre nás ako členovia rodiny," spomína priamy účastník festivalu Jason Kroeman zo San Francisca.

Veľkú úlohu v tom zohrali aj mäkké drogy a neviazaný sex. "Užívali sme si dary života a ja som sa osobne vyspal asi so siedmimi ženami. Dve z nich som nepoznal ani podľa krstného mena," dodáva Kroeman.

Na festivale zomreli traja ľudia. Dvaja sa predávkovali a jedného prešiel traktor na odsávanie fekálií. Dve deti sa tam narodili. Podľa policajných odhadov festival navštívilo asi pol milióna ľudí. Podľa festivalových kroník sa na ňom zúčastnilo až 700-tisíc fanúšikov.

Organizátori prerobili viac ako milión dolárov, napriek tomu išlo o kľúčovú udalosť v dejinách modernej populárnej hudby - na zablatenom poli sa predstavilo dohromady štyridsať skupín a interpretov vrátane špičky vtedajšej popmusic ako The Who, Jimi Hendrix, The Band, Jefferson Airplane, Joan Baezová, Grateful Dead, Sly and The Family Stone, Crosby, Stills, Nash and Young alebo Janis Joplinová. Ďalšie vychádzajúce hviezdy ako napríklad Santana alebo Joe Cocker odohrali nezabudnuteľné vystúpenia.

Festival sa skončil až v pondelok ráno vystúpením Jimiho Hendrixa. "Všetci boli v pondelok veľmi unavení. Tri dni ich nesmierne vyčerpali. To všetko malo podobnosť s celým hnutím hippies. Keď sa začalo rúcať, zrazu tu nebol nikto, kto by zodvihol zástavu a tiahol to ďalej. A tak sa všetci tí vlasáči rozišli a každý sa pustil za svojimi vecami. Woodstock sa skončil finančným krachom, hippies tiež," povedal americký psychológ Mark Zahmer.

O rok neskôr sa festival pokúšali napodobniť na západnom pobreží v Altamonte. Pred očami speváka The Rolling Stones Micka Jaggera najatí ochrankári Hell's Angels ubodali mladého černocha. S jeho smrťou zomreli šesťdesiate roky a s nimi aj ideály hippies.

V rokoch 1994 a 1999 sa uskutočnili dva festivaly, nesúce meno svojho predchodcu. Na druhom z nich došlo k hromadným násilnostiam a podpaľačstvu, ktoré s odkazom hnutia detí kvetín nemali nič spoločné.