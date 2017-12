Ska Pra Šupina vynašla teóriu konečného fiaska

Niekomu sa ich humor môže zdať trápny, ale existuje veľa fanúšikov, ktorí sa dokážu na ich koncertoch dobre vyblázniť. Bratislavská recesistická formácia Ska Pra Šupina sa chce v prvom rade zabávať. V týchto dňoch jej vyšiel nový album Good-bye Undergrou

13. aug 2004 o 0:00 PETER BÁLIK

Pred humorom Ska Pra Šupiny sa nedá utiecť! FOTO - BMG



nd, trinásťpesničková kolekcia bláznivých pesničiek o slimákoch, biolite, vojačikoch, toi toi búdkach alebo grckách.

"Robíme si z veľa vecí srandu, ale nepovažujeme sa za zábavovú skupinu. Len na našich koncertoch počítame s tým, že ľudia majú radi humor," vysvetľuje základný princíp skupiny spevák Vladimír Meresievovič v sídle vydavateľstva BMG. Jeho kolega bubeník Hulo van Doski spresňuje: "Nemáme radi plytký humor typu, keď niekto napríklad strčí babičku na ulici. Skôr nás baví humor, ktorý má hĺbku, aký robí české divadlo Sklep alebo Ivan Mládek, ktorého považujeme za náš nedostihnuteľný vzor."

SPŠ vznikla v roku 1994 popri dnes už zabudnutej funk-metalovej kapele Candy Core, v ktorej hrali súčasní členovia "Šupiny" - bubeník Hulo van Doski a gitarista Čyčy de Žermé. Za desať rokov existencie si na slovenskej klubovej scéne vybudovala silnú pozíciu, napriek tomu, že si prvé dva albumy Zblíži a poteší (2000) a živý Hore na Mire (2001) vydali vo vlastnom náklade. Po minuloročnom koncerte prišla ponuka z vydavateľstva BMG. "Je to zvláštne, ale po desiatich rokoch hrania to bolo vlastne jediné vydavateľstvo, ktoré nás oslovilo," dodáva Meresievovič.

Je skoro nemožné definovať hudobnú produkciu tejto sedemčlennej kapely. Na Good-bye Underground má ich hudba najbližšie k hopsavému štýlu ska, čo striedajú s reggae, folklórom a punkom. Hulo s Meresievovičom však tvrdia, že na tento štýl prišli v podstate náhodou. "My sme si robili veselé pesničky, ktoré sa časom začali podobať na ska. Veď rýchle slovenské ľudovky sú vlastne ska. A keď sa to ešte viac zrýchli, je to punk!" uvažuje Meresievovič, odmietajúci tvrdenie, že SPŠ má blízko k slávnejším Polemic: "Oni to berú vážne. Náš kamarát tvrdí, že oni sú inžinieri a my sme podľa neho pankáči. Veľmi nás jeho slová potešili. Neurazili sme sa!"

Ska Pra Šupina sa na novom albume lúči s undergroundovou minulosťou, ale nezabúda, že sa tam môže hocikedy vrátiť. Aj preto vyvinula teóriu konečného fiaska. Tá hovorí, že skupina bude hrať dovtedy, pokiaľ nepríde fiasko. "Nie je možné, aby sa nám stále darilo!" dodávajú neskromne a s úsmevom na tvári obaja muzikanti.