Zomrela priekopníčka televíznej gastronómie v USA Julia Childová

13. aug 2004 o 19:12 TASR

New York 13. augusta (TASR) - Priekopníčka televíznej gastronómie v USA Julia Childová zomrela vo štvrtok doma v kalifornskej Santa Barbare vo veku 91 rokov. Informovalo o tom dnes v New Yorku knižné vydavateľstvo zosnulej Alfred A. Knopf Publishing House.

Julia Childová sa významnou mierou pričinila o propagáciu francúzskej kuchyne v zámorí a o zvýšenie kultúry varenia všeobecne.

Rodáčka z Pasadeny moderovala od roku 1963 populárny televízny program, sledovaný miliónmi divákov. V roku 1966 sa dostala dokonca na titulnú stránku magazínu Time. Bola spoluzakladateľkou American Institute of Wine and Food so sídlom v San Franciscu (1981), ako aj Nadácie Jamesa Bearda (1986) so sídlom v New Yorku.

Julia Childová zomrela v spánku tri dni pred svojimi 92. narodeninami.

