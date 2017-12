V letnej škole Divadla Bralen učia toto leto kontaktnú improvizáciu a Pilatesa

Bratislava 14. augusta (TASR) - Netradičné prístupy k tancu a cvičeniu - kontaktnú improvizáciu a posilňovaciu metódu Pilates vyučujú po prvý raz v tohtoročnej Letnej škole tanca Divadla Bralen v Bratislave.

"Pri kontaktnej improvizácii partneri nevedia, kam a ako ich daná situácia odnesie. Pri pohybovaní vznikajú nepredpokladané situácie, ktoré nútia tanečníka reagovať inštinktívne," vysvetľuje Milan Kozánek, ktorý vedie v letnej škole kurz improvizácie. Práve improvizácia učí podľa neho tanečníka cítiť svoje telo ako jeden celok, s ktorým musí byť pripravený pohybovať sa okamžite ktorýmkoľvek smerom.

Táto tanečná technika je určená rovnako pre laikov ako pre profesionálov. "Mnohé veci v improvizácií sú veľmi prirodzené. Vychádzajú z tela a človek má pocit, že ich už pozná. Okrem toho je úžasné vidieť, ako improvizovaný pohyb a tanec ľudí ovplyvní emocionálne aj v živote", povedal Kozánek. On sám sa kontaktnej improvizácii venuje spolu so svojou manželkou Zuzanou už viac ako desať rokov. Pedagogickú činnosť v oblasti kontaktnej improvizácie a New Dance rozvíjajú okrem Slovenska aj v zahraničí, napríklad v Českej republike, Poľsku, Moldavsku či v Thajsku. Obaja sú absolventmi Katedry tanečnej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Ozvláštnením tohtoročnej tanečnej školy a zároveň rehabilitáciou je posilňovacia technika Pilates. Metóda nazvaná podľa nemeckého športovca a fyzioterapeuta Josepha H. Pilatesa je zameraná na vybudovanie telesného centra, pomocou ktorého sa rôznymi cvikmi spevňuje a posilňuje hlboké svalstva. "Pilatesovými cvičeniami sa liečia rôzne tanečné aj športové zranenia a vedú tiež k prevencii pred takýmito poraneniami," vysvetlila pre TASR Jana Kekeňáková, ktorá od roku 1981 pôsobí ako tanečnica a pedagogička v tanečnom Divadle Bralen. Pilatesova technika už má tradíciu v New Yorku, v Londýne a v Nemecku, v súčasnosti takéto centrum funguje už aj v Bratislave.