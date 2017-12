Polícia v New Yorku zachránila ukradnuté hodinky herca Chaseho

15. aug 2004 o 0:56 TASR

New York 15. augusta (TASR) - Americká filmová hviezda a úspešný komik Chevy Chase môže poďakovať newyorskej polícii, že mu objavila ukradnuté drahocenné hodinky značky Cartier.

Hodinky v hodnote približne štyroch miliónov slovenských korún hercovi ukradli na medzinárodnom letisku J. F. Kennedyho. Následne ich objavili u štyroch zamestnancov letiska a zároveň pravdepodobných zlodejov. Okrem toho u nich našli ďalšie klenoty, značkové oblečenie a vzácne hodiny iných cestujúcich. "Je to úžasné, že zlodejov zatkli, " vyhlásila filmová hviezda. Informoval dnes americký magazín Daily News.

Hodinky Cartier mal Chase uložené v batožine, nie však príručnej. Väčšia časť Američanov si podobne ukladá svoje klenoty do kufrov, ktoré sa odkladajú do batožinových priestorov lietadla. To napriek tomu, že táto časť batožiny po teroristických útokoch z 11. septembra nesmie byť uzatvorená a podlieha tiež kontrole.