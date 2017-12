Tom Cruise sa chce údajne znovu oženiť

Londýn 15. augusta (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Tom Cruise sa chce údajne znovu oženiť.

15. aug 2004 o 4:20 TASR

Herec má však najmenej jednu podmienku - jeho nová nastávajúca musí jazdiť a musí mať vzťah k motorkám. "Bol by som rád s takou novou ženou, ktorá by mi zorganizovala dovolenkový výlet na motorke a prirodzene by som mnou aj jazdila," vyhlásil herec pre magazín Rolling Stone.

Cruisovi stroskotali už dve manželstvá s 48-ročnou Mimi Rogersovou a napokon s hereckou hviezdou 37-ročnou Nicole Kidmanovou. Následne sa rozišiel aj s herečkou Penelope Cruzovou, ale v poslednom období necháva o sebe stále častejšie počuť, že si hľadá ďalšiu ženu.