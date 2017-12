Režisér Titaniku James Cameron slávi päťdesiatku

Hollywood 15. augusta (TASR) - Americký režisér kanadského pôvodu James Cameron oslávi v pondelok svoje 50. narodeniny.

15. aug 2004 o 9:49 TASR

Považujú ho za jedného z dvoch komerčne najúspešnejších režisérov sveta. Vďačí za to jedinému filmu. Titanic, najdrahší a trikovo najvyspelejší film dosiahol obrat vo výške dve miliardy dolárov.

James Cameron sa narodil 16. augusta 1954 v kanadskom Ontariu. Od detstva inklinoval k filmu. Podobne ako veľa ďalších slávnych režisérov, aj on mal "svoj" obľúbený film, ktorý ho utvrdil v tom, že filmovanie bude jeho profesiou. Bola to Kubrickova Vesmírna Odysea. V tom čase sa zaujímal predovšetkým o science-fiction a písal žánrové poviedky.

Neskôr sa jeho rodina presťahovala do Orange Country v Kalifornii, kde začala Jamesova filmová kariéra. Na univerzite začal študovať fyziku a angličtinu, vyskúšal si aj prácu šoféra kamiónov. Potom sa odhodlal naplno presadiť vo filmovej brandži.

Postupne sa prepracoval až k funkcii šéfa výpravy v snímke Battle Beyond the Stars (1980). Mladý tvorca napísal scenár o robotovi (Terminátor,1984), ktorý sa so strojom času vráti do minulosti, aby zničil svojho úhlavného nepriateľa v budúcnosti skôr, ako sa narodí.

James Cameron už pri svojom prvom filme naznačil osobité režijné postupy. Jeho pracovné nasadenie, túžba po technickej dokonalosti, istá arogancia a tvrdý prístup voči hercom sú aj dnes pre neho typické. Medzi jeho ďalšie úspešné filmy patria Votrelec, Terminátor 2, Piraňa 2, Priepasť či Pravdivé lži.

V roku 1997 nakrútil film Titanic, ktorým prekonal všetky rekordy. Film dostal jedenásť Oscarov.

V súčasnosti pracuje na ďalšom katastrofickom scenári - tentoraz o Pompejach. Režisérovi sa už podarilo získať práva na nakrútenie filmu, ktorý sa bude volať Duchovia Vezuvu. Ako základ použije románový príbeh Charlesa Pellegrina. Vo filme o osudoch obyvateľov talianskeho mesta sa Cameron predstaví ako režisér i producent. Je producentom akčného filmu Godspeed. S jeho nakrúcaním by sa malo začať v prvých týždňoch budúceho roka. Herec Harrison Ford v ňom stvárni astronauta z ohrozenej vesmírnej stanice.

S piatou manželkou, herečkou Suzy Amisovou, vychováva svoju druhú dcérku Carol.