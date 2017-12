Markízu po ôsmich rokoch prvýkrát prekvapil dážď

15. aug 2004 o 12:46 TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Len zhruba hodinu trvalo upratovacej čate, aby v sobotu podvečer uviedla do pôvodného stavu okolie a interiér televízie Markíza, ktorá si do svojich priestorov pozvala skutočne "neskromný" počet hostí.

Jej "40-tisícová návšteva" z celého Slovenska si mala už po ôsmy raz možnosť naživo vychutnať atmosféru televíznych štúdií, pracovísk a okolia sídla televízie v bratislavskej Záhorskej Bystrici. "Keby ste prišli v utorok ráno, po niekoľkých tisícoch párov topánok by ste na našom trávniku nenašli ani stopy," hovorí o zotavovacích prácach po Dni otvorených dverí vedúca PR oddelenia televízie Ivana Semjanová. S tohtoročným DOD je nadmieru spokojná. "Po ôsmich rokoch sa nám, ako sa hovorí podarilo vychytať všetky muchy. Nemali sme žiadnych zranených, neodpadla ani jedna fanynka, skrátka všetko išlo ako po masle," konštatuje. Jedinou zmenou oproti pôvodnému bohatému programu bolo vysielanie Deka hitov. Pôvodne malo ísť o úplné živé vysielanie, dážď však skomplikoval prácu kameramanov, a tak sa vo vysielaní striedali živé moderátorské vstupy s videoklipmi.

Tisíce priaznivcov z rôznych kútov Slovenska od skorého rána smerovali do Záhorskej Bystrice, aby na vlastnej koži zažili atmosféru podujatia, získali autogramy známych tvárí zo spravodajstva, publicistiky, zábavy, ale aj Nadácie Markíza. Tisíce podpisov sa rozdali nielen počas oficiálnej autogramiády, ale všade, kde sa moderátori stretli so svojimi fanúšikmi. Okrem prehliadky areálu a televíznych štúdií, bol pre návštevníkov pripravený aj atraktívny program na veľkom pódiu. Jeho sprievodcami boli JOPO, Pinďo a moderátori Telerána, ktorí predstavili svojich hostí Lucku Vondráčkovú, Roba Pappa, Zuzanu Smatanovú, Oľgu Záblackú, Mishu, Tweens, skupiny P.S., HELICO, I.M.T.Smile, HEX, Chinaski a ďalších. Nechýbala ani diskotéka rádia Okey a množstvo rôznych atrakcií pre všetky vekové kategórie. Ako každý rok, aj teraz si mohli návštevníci kúpiť tombolový lístok a traja z nich si odniesli z Markízy atraktívne ceny osobný automobil, elektroniku a rodinný zájazd. Výťažok z tomboly v hodnote 100 222 Sk poputuje prostredníctvom Nadácie Markíza tým, ktorí to najviac potrebujú.

"Teším sa, akým fenoménom TV Markíza stále je. Presviedčajú nás o tom nielen čísla sledovanosti, ale aj skutočný záujem ľudí, ktorí sa každoročne v obrovskom množstve zapájajú do ankety TOM, či priamo prídu na takú akciu, akou je Deň otvorených dverí", poznamenala riaditeľka marketingu TV Markíza Zuzana Ťapáková.