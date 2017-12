Na oslave elektronickej hudby sa v bratislavskej Inchebe tancovalo až do rána

15. aug 2004 o 17:51 TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Oslava elektronickej hudby BeeFree v bratislavskej Inchebe s podtitulom Spinning Around naplnená beatom sa končila až v neskorých ranných hodinách. O druhej ráno sa skončila oficiálna časť akcie, aby sa napokon rozbehla ďalšia after party s podtitulom Pulse of Nation v bratislavskom legendárnom klubu Účku a v okolitých kluboch. Milovníkom tanečnej hudby sa tak podarilo v návaloch "beatu" pretancovať až do siedmej hodiny, kedy už vyšlo aj slnko nad Dunajom. Niekoľko tísíc priaznivcov sa schádzalo už od skorých poludňajších hodín na pravom brehu Dunaja do areálu Incheby na najväčšiu oslavu elektronickej hudby na Slovensku. K dispozícii mali päť pódií "floroov" rozdelených podľa štýlového zamerania na techno, house, drum and bass, tech-house, trance, minimal, nu jazz, live acts a vystúpilo na nich viac ako sto slovenských DJďs. Umelci sa striedali za gramofónmi v 30-minútových intervaloch celý deň a ku koncu sa v "line up" predstavili tromi hodinovými vystúpeniami DJďs, ktorých si fanúšikovia zvolili na internetových stránkach venovaným elektronickej hudbe počas ostatných dvoch mesiacov. Oficiálnu časť tohtoročnej BeeFree tak zakončili takými tvárami, ktoré síce asi nepatria medzi djď-skú špičku, ale v kluboch presvedčili a napokon bola pre nich česť prezentovať celú filozofiu akcie na tomto každoročnom stretnutí všetkých, ktorí sú akokoľvek v tejto oblasti činní bez nároku na honorár a vstup bol voľný. BeeFree sa pravidelne uskutočňuje v auguste na sklonku prázdnin a za posledných šesť rokov okrem zvyšujúceho sa počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zabávať, zaznamenala akcia doteraz nejeden rekord. Doterajším vrcholom jej vývoja boli minuloročné piate narodeniny a podobne tomu bolo aj tento rok.

Problémom na takýchto akciách na celom svete je drogová kriminalita. V niektorých štátoch sa podarilo túto problematiku aspoň trochu vyriešiť "čiastočnou dekriminalizáciou" a väčšou prevenciou u mládeže, istotou ale zostáva, že ani policajná represia príliš nepomáha.