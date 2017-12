Nové CD

16. aug 2004 o 0:00

Ray Charles - Definitive Ray Charles, Warner Bros 2004

Smrť legendárneho speváka a skladateľa Raya Charlesa, ktorý zomrel 10. júna v Beverly Hills, oplakával celý hudobný svet. Za päťdesiat rokov jeho dlhotrvajúcej kariéry stihol nahrať množstvo pesničiek od džezu cez soul a nezabudol dokonca ani na country. Posledný výber z jeho tvorby Definitive Ray Charles je vyčerpávajúcou výpravou do minulosti tohto skvelého hudobníka, ktorý ovplyvnil niekoľko generácií.

Paul Simon - Graceland, Warner Bros 2004

Jeden z najslávnejších albumov amerického pesničkára Paula Simona, na ktorom sa dal inšpirovať africkou ľudovou tvorbou, pochádza z polovice osemdesiatych rokov. Všetky sólové albumy Paula Simona však v súčasnosti vychádzajú v remastrovanej podobe, doplnenej o bonusové raritné nahrávky. Zo Simonovej tvorby, nerátajúc jeho legendárnu spoluprácu so spevákom Art Garfunkelom v 60. rokoch, je si čo vybrať. Veď albumy z nasledujúcich dekád ako Still Crazy All These Years, There Goes Rhymin' Simon alebo Rhythm of The Saints sú stále svieže.

Brian Wilson - Gettin' It Over My Head, Warner Bros 2004

Na novom sólovom albume Briana Wilsona, famózneho skladateľa slávnej skupiny Beach Boys, ho sprevádza elita svetovej pop music. Na jeho novinke sa objavujú Paul McCartney, Elton John alebo Eric Clapton, aby tak vzdali hold tomuto bláznivému géniovi popmusic, ktorý sa dlhé roky nemohol vymaniť z psychických problémov. Podarilo sa mu to až v deväťdesiatych rokoch a jeho tvorba opäť získava zaslúžený rešpekt.

Jerry Garcia - The J. Garcia Studio Sessions, Warner Bros 2004

Slávny gitarista a spevák skupiny Grateful Dead Jerry Garcia zomrel síce pred deviatimi rokmi, ale stále sa objavujú nové nahrávky. Garcia bol nesmierne činný. Okrem hrania s Grateful Dead pracoval na vlastných projektoch. Dôkazom toho je aj posledný výber, ktorý by mohol byť dostatočnou potravou pre jeho fanúšikov - štyri hodiny nevydaného materiálu na šiestich CD! A k tomu 128-stránkový booklet! To všetko svedčí o genialite tohto gitaristu, ktorý nakoniec nezvládol svoj boj s drogovou závislosťou.(peb)