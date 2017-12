Anastacia snívala o tom, že bude archeologičkou

Sick & Tired A little late for all the things you didn't say I'm not sad for you But I'm sad for all the time I had to waste 'Cause I learned the truth Your heart is in a place I no longer wanna be I knew there'd come a day I'd set you free 'Cause I'm sick and tired Of always being sick and tired Your love isn't fair You live in a world where you didn't listen And you didn't care So I'm floating Floating on air Oh.. yeah... No warning of such a sad song Of broken hearts My dreams of fairy tales and fantasy, oh Were torn apart I lost my peace of mind Somewhere along the way I knew there's come a time You'd hear me say I'm sick and tired Of always being sick and tired Your love isn't fair You live in a world where you didn't listen And you didn't care So I'm floating Floating on air My love is on the line My love is on the line My love is on the line My love is on the line My love is on the line Your love isn't fair You live in a world where you didn't listen And you didn't care So I'm floating Floating on air

Chorá a unavená Trochu neskoro na všetky tie veci, ktoré si nepovedal, nesmútim kvôli tebe, ale smútim kvôli všetkému tomu času, čo som musela premrhať. Lebo som zistila pravdu. Tvoje srdce je namieste, kde ja už nechcem byť. Vedela som, že príde deň, keď ťa pustím na slobodu, lebo som chorá a unavená z toho, že som stále chorá a unavená. Tvoja láska nie je férová. Žiješ vo svete, kde si nepočúval a nezáležalo ti, takže sa vznášam, vznášam vo vzduchu. Ou jé.... Žiadne varovanie pred takou smutnou piesňou, pred zlomenými srdcami. Moje sny o rozprávkach a fantázii, ou, sú roztrhané na franforce. Stratila som pokoj duše niekde cestou. Vedela som, že príde čas, keď ma počuješ hovoriť som chorá a unavená z toho, že som stále chorá a unavená. Tvoja láska nie je férová. Žiješ vo svete, kde si nepočúval a nezáležalo ti, takže sa vznášam, vznášam vo vzduchu. Moja láska je na šnúre. Moja láska je na šnúre. Moja láska je na šnúre. Moja láska je na šnúre. Moja láska je na šnúre. Tvoja láska nie je férová. Žiješ vo svete, kde si nepočúval a nezáležalo ti, takže sa vznášam, vznášam vo vzduchu.