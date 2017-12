Bystrickí bábkoherci pripravili štyri magické, bohaté a bláznivé dni

28. nov 2001 o 14:38 TASR

Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Zaútočiť na všetky zmysly ľudí a nielen hovoriť, ale aj predvádzať tvorbu, je hlavným zámerom Dní otvorených dverí, ktoré budú 1. až 4. decembra v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí (BdnR).

Počas štyroch "magických, bohatých, bláznivých a horúcich" dní ho tamojší umelci otvoria pre všetkých pri príležitosti prvých narodenín vily Dominiky - ich domovskej scény.

Program štvordňového maratónu v dome duchov s divadlom, muzikou. teplou polievkou a plackami umeleckého šéfa, rozdelený do troch časti, vyplní takmer 15 produkcií. Od dvanástej do ôsmej večer čaká návštevníkov Street šou - stretnutie na ulici - pred divadlom. Nebude v nej chýbať vystúpenie štúdia Pantomímy Kasprzyk z Liptovského Mikuláša, šermiarskej spoločnosti Casanova či študentov banskobystrickej Akadémie umení (AU) a Univerzity Mateja Bela (UMB). Domáci bábkoherci sa predstavia "na šikmej ploche" a s Valčíkom s hviezdičkami. V rámci scenára "In" čiže dnu, si deti vo výtvarnej dielni budú môcť vyskúšať svoju fantáziu, talent a šikovnosť pri výrobe klaunských nosov a divadelných masiek. Naučiť sa pracovať s bábkou budú mať šancu v minikurze animácie pod dohľadom bábkohercov. V Teatrium-e pri krbe najmenším ratolestiam budú čítať rozprávky a v divadelnej sále si zas záujemcovia môžu vyskúšať na vlastnej koži skutočnú hereckú prípravu a stať sa aspoň na chvíľu bábkohercom.

Dospelým sú vyhradené večerné programy, na svoje si určite prídu pri štyroch hudobných minirecitáloch. Umenie im predvedie aj najznámejšie amatérske divadlo z mesta pod Urpínom SPO-DI-NA - Spolok divadelných nadšencov a ich kamaráti z Trnavského túlavého divadla v kabarete z veľkého sveta. Dospelých čaká aj Peep šou.

Vstup na všetky podujatia v rámci Dní otvorených dverí je voľný. Dobrovoľným príspevkom sa však aktéri osláv prvých narodenín vily Dominiky nebudú brániť. Vyzbierané financie by chceli použiť na nákup klavíra. Celkové náklady na prípravu uvedenej akcie vyčíslili na asi 40 tisíc korún.

Na vlaňajšiu premiéru Dní otvorených dverí, zavítalo približne 3 tisíc návštevníkov. Podobný záujem očakávajú organizátori aj v tomto roku. Dôkazom, že ľudia začali chodiť aj na bábkové inscenácie sú už dnes vypredané lístky na všetky decembrové predstavenia.