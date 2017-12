Michael Jackson sa začína brániť pred súdom

SANTA MARIA - V kalifornskej Santa Marii sa včera v noci začalo súdne vypočúvanie okolo prípadu Michaela Jacksona, obvineného zo sexuálneho zneužívania maloletého chlapca. Obžaloba tvrdí, že spevák obeti systematicky ponúkal alkohol, aby ju mohol zviesť.

17. aug 2004 o 0:00

Jacksonov ranč, 160 km od Los Angeles, považuje za "ohromný objekt a zábavný park, ktorý je doslova určený na nalákanie a obťažovanie detí".

Prekvapením je, že na včerajší súd sa chystal aj sám Michael Jackson. Bývalý kráľ popu chcel byť prítomný a ukázať tak svoj záujem o to, ako proces, ktorý sa začne v januári 2005, napokon dopadne. Včera bola hlavným bodom vypočúvania výpoveď prokurátora Toma Sneddona, ktorý Jackson stíha v súvislosti so sexuálnym obťažovaním už druhý raz. Obhajoba tvrdí, že Sneddon je voči Jacksonovi zaujatý. Ak by speváka uznali za vinného, mohol by dostať až dvadsať rokov väzenia.