Týždenník Spiegel hodnotí filmovú dokumentáciu o Warholovi negatívne

28. nov 2001 o 15:17 TASR

Hamburg 28. novembra (TASR) - Za najkurióznejšiu a najnegatívnejšiu snímku o štýle pop-artu v dejinách filmu možno podľa najnovšieho vydania nemeckého časopisu Der Spiegel považovať filmovú dokumentáciu Absolut Warhola.

Krátky film je predovšetkým informáciou o koreňoch najznámejšieho zo všetkých Rusínov, Andyho Warhola a o oblasti východného Slovenska, odkiaľ pochádzali rodičia svetoznámeho umelca.

V tomto zabudnutom kúte sa nachádza najneznámejšie Warholovo múzeum na svete a ešte aj dnes tu žijú ľudia s priezviskom Varhola.

Najväčší predstaviteľ pop-artu, ktorý sa narodil v americkom Pittsburghu, sa so svojím príbuzenstvom síce nikdy osobne nestretol, v dedinke Miková ho však pozná vari každý. Jeho prastará teta mu nedokáže odpustiť, že sa nikdy neoženil. Podľa jej rezolútneho vyhlásenia by ho v Mikovej oženili hoc aj násilím. Jeden z jeho bratancov verí, že Andy by si s ním určite rád vypil slivovicu. A jeho praneter sa zabáva tým, že obrazy svojho slávneho prapredka vyšíva.

Diváka sa však nebadane zmocňuje pocit, že pre kreatívneho excentrika Warhola, ktorý zomrel v roku 1987, bolo lepšie, že jeho rodičia voľakedy dávno vyvandrovali, uzatvára nemecký magazín.

