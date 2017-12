Celine Dionová asi predĺži zmluvu na vystupovanie v Las Vegas

17. aug 2004 o 19:30 TASR

Los Angeles 17. augusta (TASR) - Speváčka Celine Dionová rokuje o tom, že bude pokračovať s vystupovaním v Las Vegas ďalšie najmenej tri roky. Zmluva, podľa ktorej zarobí 100 miliónov dolárov (3,25 miliardy Sk) plus percento zo zisku, vyprší v marci 2006, ale údajne rokuje so šéfmi Caesars Palace o predĺžení zmluvy aspoň do roku 2007.

"Ešte sme nič nepodpísali. Ale vyzerá to tak, že zmluvu predĺžime o jeden rok s možnosťou ešte o jeden rok," píše internetová stránka IMDb.com.

Nový obchod prinesie Dionovej 40 miliónov dolárov (1,3 miliardy Sk) čistého za ďalší rok plus 45 miliónov (1,46 miliardy Sk) za ten nasledujúci.

Len jeden faktor stojí v ceste obchodu - speváčka prezradila, že by rada mala ďalšie dieťa. S manželom René Angelilom má už trojročného syna René-Charlesa.