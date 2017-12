Najdrahšie lístky na koncert speváka Watersa stoja takmer 3500 českých korún

Bratislava 28. novembra (TASR) - Najdrahšiu vstupenku do špeciálneho sektoru na budúcoročný pražský koncert bývalého speváka svetoznámej britskej rockovej ...

28. nov 2001 o 17:24 TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Najdrahšiu vstupenku do špeciálneho sektoru na budúcoročný pražský koncert bývalého speváka svetoznámej britskej rockovej skupiny Pink Floyd Rogera Watersa si môžu fanúšikovia kúpiť za 3450 českých korún. Lístky v šiestich cenových hladinách sa od tohto týždňa predávajú zatiaľ len v Čechách, no zástupca agentúry Interkoncerts Karel Drda dnes pre TASR potvrdil, že do 14 dní by sa mali objaviť aj na slovenskom trhu.

Okrem spomínaných lístkov do takzvaného VIP sektoru sú v ponuke i vstupenky na sedenie za 2200, 1950, 1470 a 1120 českých korún a na státie za 935 korún. Cena lístka sa zvyšuje v závislosti od vzdialenosti sedadiel od pódia a exkluzivity výhľadu na scénu. Podľa Drdu kapacita pražskej Paegas Arény, kde Waters 10. júna 2002 vystúpi, bude obmedzená.

Waters patrí medzi zakladateľov dnes už legendárnej kapely Pink Floyd, ktorá celý svet očarila svojou zmesou rocku, ľahkej psychedélie a ezoterických zvukov. Mnohé skladby pôsobia sféricky a relaxačne, pričom muzikanti pri ich komponovaní využívajú kozmicky poňaté zvuky. Texty a myšlienky skladieb z každej platne sa dotýkajú jednej témy, napríklad vyrovnania sa človeka s mašinériou moci a ovládania.

Medzi najznámejšie albumy skupiny patria Dark Side Of The Moon z roku 1972 a The Wall, ktorý vydali o sedem rokov neskôr. Na ňom sa nachádza aj hymnická pieseň Another Brick In The Wall, ktorá sa stala symbolom boja proti bezduchým spoločenským systémom a totalitným režimom.