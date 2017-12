Michael Jackson a Spike Lee zapletení do sexuálnych nepokojov

Súrodenci Jermaine, Janet, Randy, Jackie, La Toya a rodičia Joseph a Katherine. Tí všetci sprevádzali Michaela Jacksona na ceste pred vyšetrovací súd v kalifornskej Santa Marii. Popový spevák opäť čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých.

18. aug 2004 o 9:30

Jackson bude vypovedať v zime budúceho roku, včera prišiel na súd dobrovoľne, vypočuť si svedectvo prokurátora Toma Sneddona. Od hlavy po päty prevládala v jeho oblečení biela farba - tým chcel možno demonštrovať svoju nevinnosť.

Prokurátor Tom Sneddon je v Jacksonovom živote prítomný už od roku 1993. Vtedy ho obvinil prvýkrat, ale justícia prípad nedoriešila, lebo Jackson ponúkol rodičom údajnej obete peniaze za stiahnute žaloby. Dnešné zákony už niečo také neumožňujú. Obhajoba sa teraz chystá primať Sneddona, aby zdôvodnil povolenia k prehliadkam, ktorými zháňal dôkazy proti 45-ročnému spevákovi.

Aj režisér a herec Spike Lee sa musí brániť. V médiách odpovedá na reakcie, ktoré vyvolal jeho film She Hate Me. Hlavný hrdina, absolvent Harwardu Jack Armstrong, zostal nezamestnaný, lebo donášal na svojich šéfov a zúfalo si hľadá novú prácu. Radu, ako si pomôcť, mu dá jeho bývalá priateľka, ktorá sa medzičasom stala lesbou. Jack za odmenu 10 000 dolárov spáva s lesbami, ktoré túžia otehotnieť a pritom zažívajú orgazmus.

Verejné zástupkyne amerických lesieb tvrdia, že Lee zneužil ich životný štýl a posluhuje mužským sexuálnym fantáziám. Jeho film je vraj extrémne škodlivý a chýba mu komplexný pohľad. Spisovateľka Rosalind Lloydová v newyorskom magazíne pre homosexuálov Blade povedala: "Pravá, autentická lesba by s mužom nikdy nespala. V žiadnom prípade."

Britský denník The Guardian uvádza, že Spike Lee pred nakrúcaním konzultoval tému filmu s novinárkou Tristan Taormino, ktorá píše stĺpčeky o sexe do magazínu Village Voice. Režisérovi dala niekoľko kníh o živote lesieb, zaviedla ho do viacerých barov pre lesby a na niekoľko panelových diskusií. "Povedala mi, Spike, nie je možné nakrútiť film, ktorý by sa páčil každej lesbe. Uvedomil som si, že ich menšina je taká istá, ako každá iná skupina. Nie je jednoliata," povedal Lee v rozhovore pre Newsweek. (kk)