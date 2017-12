Tlmočenie zahraničných filmov bude na MFF zabezpečovať 20 profesionálov

Bratislava 28. novembra (TASR) - Tlmočenie zahraničných titulov, ktoré od piatka uvedie Medzinárodný filmový festival Bratislava, zabezpečí počas deviatich ...

28. nov 2001 o 18:12 TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Tlmočenie zahraničných titulov, ktoré od piatka uvedie Medzinárodný filmový festival Bratislava, zabezpečí počas deviatich dní takmer 20 tlmočníkov-profesionálov.

Slovenským divákom poskytnú preklady z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, japončiny, španielčiny, ruštiny a iných jazykov. Návštevníkom jednotlivých predstavení bude počas festivalu v Ster Century Cinemas k dispozícii 1 500 tzv. staničiek, prostredníctvom ktorých im zahraničné tituly preložia do slovenčiny. Niektoré z filmov, keďže sa už pripravujú do slovenskej distribúcie, sú s titulkami. Premietanie sa uskutoční denne od 11.45 do približne 02.00 h. V piatok 7. decembra sa bude premietať celú noc.

Každá sála multiplexu Ster Century Cinemas v bratislavskom Poluse má mať svojich uvádzačov, čiže "podnikavci", ktorí by sa chceli s jedným lístkom dostať na viacero predstavení, nebudú mať podľa organizátorov šancu.

Festival ponúkne divákovi do 8. decembra takmer 170 titulov zo 40 krajín sveta. Filmy sa budú premietať v kinosálach Ster Century Cinemas v bratislavskom Poluse, v kine Mladosť a Dome kultúry Zrkadlový háj v Petržalke.

TASR informácie poskytla Katarína Ovečková z realizačného tímu MFF Bratislava.