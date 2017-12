Festival Country Lodenica štartuje už o osem dní

BRATISLAVA 18. augusta (SITA) - Najväčší folk a country festival na Slovensku - Country Lodenica

18. aug 2004 o 14:40 SITA

odštartuje 26. augusta v Autocampingu Lodenica Piešťany. Kemp pri jazere Sĺňava privíta až do 28. augusta niekoľko desiatok interpretov a skupín zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, ale aj z USA. Program, ktorý rovnako ako po minulé roky bude prebiehať v Aréne s kapacitou 12 tisíc divákov, otvorí vo štvrtok (26.8.) o 17:00 vystúpenie laureátov minuloročnej Country Lodenice. Následne sa už na hlavné pódium postavia také hviezdy ako Pavol Hamel a Juraj Burian, Robert Křestan & Druhá tráva, Charlie McCoy z USA a ďalší. V neskorej noci (od 23.00) ponúkne návštevníkom príjemné zážitky aj program kinematografu, do ktorého je po všetky tri noci zaradená filmová klasika ako Záhrada, Buena Vista Social Club, Díky za každé nové ráno, či Nuda v Brne. Piatkový (27.8) hudobný program v Aréne sa začne už o 13:00 a medzi jeho ťahákmi bude i Allan Mikušek, či František Nedvěd. V piatok taktiež otvoria druhú - Okey scénu, kde návštevníkov popri hudbe potešia aj westernové vystúpenia a otvorí sa škola tanca. V piatok štartuje i Divadelná scéna. Sobota okrem podvečerného divadla a nočného filmového premietania prinesie najmä hudbu. Medzi záverečnými sobotňajšími približne tromi desiatkami účinkujúcich by mal byť i Bukasový masív, Hradišťan, George Hamilton V. (USA).

Každoročne ponúka Country Lodenica i bohatý sprievodný program. Tentoraz ponúkne plážový volejbal, jazdenie na koni, lezeckú stenu, minifutbal, ale aj výlety do okolia so sprievodom. Špeciálne pre deti organizátori postavia indiánsky tábor a pripravia množstvo súťaží a atrakcií.

Festival Country Lodenica začal písať svoju históriu v roku 1999, kedy do piešťanského autocampu Lodenica zavítalo takmer osemtisíc návštevníkov. Minulý rok sa ich počet vyšplhal na neuveriteľných 30 tisíc. Tým sa festival definitívne zaradil medzi najnavštevovanejšie podujatia svojho druhu v rámci Slovenska a strednej Európy. K tomuto faktu prispela i skutočnosť, že z pôvodne dvojdňovej akcie sa stala trojdňová so štyrmi scénami: divadelnou, filmovou a dvoma hudobnými. Medzi stálicami folku a country neba, ktoré doteraz navštívili piešťanskú Lodenicu, patrí napríklad aj Jaromír Nohavica, bratia Nedvědovci, Ivan Mládek, Fešáci, Karel Plíhal, Lenka Filipová či Karel Černoch.

Podrobné informácie o festivale ponúka internetová adresa http://www.lodenica.sk.