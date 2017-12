Pánska jazda dorazila aj do slovenských kín

18. aug 2004 o 17:13 TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Niekoľkosekundovú úlohu v celovečernej českej situačnej komédii Pánska jazda, ktorá sa v Čechách už druhý mesiac drží na vrchole sledovanosti, si zahral aj osobný lekár bývalého českého prezidenta Václava Havla Ilja Kotík.

"Je to môj strýko," vysvetľuje obsadenie postavy lekára debutujúci filmový režisér Martin Kotík. "Keď sme písali scenár, tak mi ani nenapadlo ho obsadiť. Sedeli sme s riaditeľkou castingovej agentúry a prezeral som si asi tisíc fotografií a hovoril som jej, že potrebujem typického lekára - niečo ako je môj strýko. No a ona sa spýtala, prečo neoslovím jeho," hovorí režisér, ktorý do filmu obsadil aj hviezdy ako Josef Abrhám, Martin Dejdar, Svetlana Nálepková, Ondřej Vetchý či Vladimír Škultéty. V rodinnej komédii si zahrala aj modelka Jitka Kocurová.

Film rozpráva o otcovi Viktorovi (Dejdar) a synovi Petrovi (Vladimír Škultéty), ktorí sa po smrti manželky a matky snažia vyrovnať s banalitou, akou je vedenie domácnosti. Keď sa do príbehu zapojí Viktorov trochu iracionálny brat Artur (Vetchý) a sused Lupínek (Abrhám), o vtipné scénky nie je núdza, a tak na rad prídu dokonca požiarnici alebo už spomínaný lekár.

K domácim prácam nemá, rovnako ako vo filme, ani v skutočnosti vzťah Martin Dejdar. "Aj preto, že som doma veľmi málo, ale tým nechcem povedať, že by som bol šikovný. Nemyslím si to o sebe, aj keď moja žena by určite povedala, že áno. Ale ja som z vidieka, všetko sme si robili sami. Ako dieťa som doma vysával, potom som bol sám na vysokej škole v Prahe, tak som si dokázal aj uvariť, aj vyžehliť, ale vo chvíli, keď máte doma ženu a svokru, tak sa pomaly prestávate o tie veci starať, pretože ženy to vedia jednoducho lepšie, načo sa im do toho budeme motať," vtipkuje Dejdar. Svetlana Nálepková, ktorá sa pred kameru postavila po 20 rokoch, sa zhostila úlohy Dejdarovej podriadenej, ktorá sa ho snaží zvádzať, či už sexi oblečením, napečenými koláčmi, sekanou alebo dobrými radami do života. "Je to stíhačka, ktorá si má za cieľ dostať svojho šéfa. Pri skúškach mi režisér zavolal, že ma musia trochu zoškliviť, lebo pôsobím krajšie a mladšie ako Martin Dejdar. Ja som žartovala, že po dvadsiatich rokoch pred kamerou nechcem byť za škaredku. Tak vznikol nápad s okuliarmi. Trochu som aj zatlačila na pílu, aby som pôsobila viac nepríjemne a bolo tam viac takých tých ďblbýchď ženských vlastností," smeje sa Nálepková.

Režisér filmu na scenári spolupracoval s Petrom Nepovímom a Tomášom Končinským a kameramanom Miroslavom Čvorsjukom, ktorý má na konte kultové snímky ako Vrať se do hrobu alebo Bony a klid.

mma pa